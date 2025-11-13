Iñaki López, tajante: "Los usuarios no queremos indemnizaciones, nos conformamos con que nuestros trenes lleguen a tiempo"

Iñaki López, Bea de Vicente y Cristina Pardo reflexionan en este vídeo sobre la aprobación de la enmienda para aumentar las indemnizaciones por retraso en Renfe y la reacción de Óscar Puente a la medida.

Hoy salía adelante la enmienda para el aumento de las indemnizaciones ante los retrasos de Renfe. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, bajaba el suflé asegurando que eso no significa que se vaya a indemnizar si los trenes llegan 15 o 30 minutos tarde porque sería "vulnerar las leyes de competencia".

"Los usuarios no queremos indemnizaciones, queremos que nuestros trenes lleguen a tiempo. Nos conformamos con algo tan sencillo como eso", le responde Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

A propósito de esto, Cristina Pardo apunta que antes estaba el "aliciente" del reembolso para hacer más llevadero el retraso.

Bea de Vicente, por su parte, indica que si no se va a indemnizar a los viajeros "deberían rebajar entonces los precios": "Una cosa es que haya una compañía que ofrece menor precio y otra que Renfe no ha reducido el coste de sus billetes y te deja sin indemnización", sentencia la abogada, que opina que esto deja al consumidor en "una posición muy desequilibrada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.