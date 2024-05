El expresidente del Gobierno Felipe González ha visitado El Hormiguero, en Antena 3, y se ha mostrado muy duro contra Pedro Sánchez.

Tras escuchar sus palabras, Edu Galán ha respondido en Más Vale Tarde cuestionando duramente su actitud.

"El rock progresivo y Felipe González son cosas que envejecen muy mal. Fue a El Hormiguero con una Constitución, como un viejecito que va a ver la obra y lleva la Constitución. Yo le llevaría unos libros geniales, 'Cherid, un sicario de las cloacas del Estado', de Ana María Pascual, sobre los GAL. 'El jefe de los espías', de nuestros compañeros Fernández Miranda y Javier Chicote. También le diré una película muy guay: 'El hombre de las mil caras'", ha asegurado.

En este sentido, Edu Galán ha rechazado que Felipe González "dé lecciones de moralidad con lo que lleva detrás sobre el estado de derecho y sobre lo que significa el PSOE".

"Traicionó al PSOE una y otra vez al final de su mandato [...] me indigna ver a este señor que no sé qué se cree. Lo que más me hunde es que ha vuelto a hablar con Alfonso Guerra por un odio común", ha apuntado también.