Afra Blanco: "La presidenta de la Asociación La Volaera está en su derecho de poder alzar la voz y revindicar"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tenido un encontronazo con la presidenta de una asociación contra la violencia machista, que la ha increpado por los fallos en las pulseras antimaltrato.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido increpada este jueves en Granada por la presidenta de la Asociación La Volaera contra la violencia machista a causa de los fallos de las pulseras antimaltrato. María Martín Romero ha calificado a Redondo de "cómplice de los maltratadores" mientras esta estaba frente a la prensa.

La ministra, por su parte, ha dicho a la presidenta de la asociación que cuando se produjeron los hechos estaba en la sala Cometa y que se pusieron en contacto con las víctimas. Además, que el protocolo se activó.

Beatriz de Vicente alaba que la ministra haya escuchado a María Martín y que haya respondido a sus afirmaciones, aclarando algunos puntos. "Con el nivel de indignación de la mujer no puedes subirte ahí para contestar", indica la abogada.

Afra Blanco expone que "los políticos y las políticas también están para esto, nada más faltaría: comprensión, escucha y diálogo". La sindicalista señala que la presidenta de la asociación "está en su derecho de poder alzar la voz y revindicar". "Lo primero que tiene que hacer una política es dialogar, escuchar", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.