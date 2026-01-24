Afra Blanco: "No me parece para nada una exageración comparar a Donald Trump con Hitler"

La sindicalista ha criticado que el presidente de EEUU "deshumaniza, persigue, maltrata, llama a la alarma, criminaliza al ser humano y convierte el racismo en una política pública absolutamente inaceptable".

Afra Blanco se ha mostrado muy crítica con Donald Trump en laSexta Xplica, y ha considerado que "comparar" al presidente de Estados Unidos "con Hitler no es ninguna exageración en estos momentos". "Es memoria histórica en tiempo real, lo estamos viendo", ha expresado.

Así, la sindicalista ha señalado que "vemos a un Donald Trump que deshumaniza, que persigue, que maltrata, que llama a la alarma, que criminaliza al ser humano y que convierte precisamente el racismo en una política pública absolutamente inaceptable". "Y hemos visto coincidencias en ambos, como por el estar penados o llegar en democracia", ha subrayado, tras lo que ha insistido en que no le parece "para nada una exageración comparar a Donald Trump con Hitler".

