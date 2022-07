El catedrático de economía José María O'Kean ha analizado en Más Vale Tarde las claves del crecimiento económico de España en este 2022.

Después de que el crecimiento se haya situado en un 1,1% entre abril y junio acelerado por el aumento del consumo de las familias, O'Kean ve improbable que se pueda alcanzar la previsión del 4,3% para todo el año.

"La economía ha aumentado un 1,1% y a esto hay que añadir el 0,2% del primer trimestre, algo que suma un 1,3%. Ahora tenemos dos trimestres para llegar al 4,3%, es decir, para crecer un 3% y eso no se lo cree nadie. Calculo que creceremos un 1% en este trimestre y en el último no creceremos", asegura.

En este sentido, el economista se muestra tajante: "Las previsiones del Gobierno y del FMI no se van a cumplir. España terminará el año con un aumento del 2,5%, o del 3%, y al año que viene creceremos el 1,5% o el 2%, dependiendo de la guerra y de las circunstancias".

José María O'Kean afirma que la situación actual tiene "pinta de ser bastante larga" y añade que "las expectativas van a ir cayendo porque la gente pierde capacidad adquisitiva": "Si al final la gente no compra, el consumidor se viene abajo, los empresarios no invierten en nuevos empleos y en nuevos negocios. El Estado, por mucho que gaste, no puede compensar eso, esta es la realidad".

Por otro lado, el economista hace una clara previsión sobre el impuesto a la banca y a las energéticas. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.