"Racista" pero con "genes árabes": así define Sánchez a Abascal para atacar sus ideas contra los migrantes

¿Qué ha dicho? "Bueno pues si le ponemos betún y se pone negro, pues igual", respondió el actual presidente del Gobierno tras una propuesta de que el líder de la extrema derecha en España participase en la cabalgata como uno de los Reyes Magos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, generó polémica en una entrevista en el programa 'Fuera de control' al describir al líder de Vox, Santiago Abascal, como "racista" pero con "genes árabes". Durante la conversación, Sánchez criticó a Abascal por sus ideas contra los migrantes, sugiriendo que su apariencia refleja una contradicción. Además, comentó que Abascal podría vestirse de rey mago para las cabalgatas navideñas. Sobre otros candidatos, Sánchez no supo destacar aspectos positivos de Alberto Núñez Feijóo, pero elogió a Ada Colau como "una mujer comprometida y activista". Aseguró sentirse animado y confiado en ganar las próximas elecciones.

"Nada interesante", "racista" pero con "genes árabes". Así ha definido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al candidato y líder de Vox, Santiago Abascal. En una de las cada vez más habituales entrevistas relajadas en campaña electoral, el candidato del PSOE se ha dejado llevar creando una nueva polémica.

Pedro Sánchez acudió el domingo al programa 'Fuera de control', presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez en 'La Séptima'. Allí, se abrió a hablar de cómo es su vida en Moncloa, de cómo han sufrido él y su mujer, Begoña Gómez, en los últimos años y hasta de sus rivales en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Hasta aquí, todo normal. Es habitual que se pregunte por el resto de candidatos a unas elecciones, pero en esta ocasión la polémica llega por las palabras elegidas. "Es un faltón que insulta y no le veo nada interesante".

"Veo una contradicción en él, porque es una persona racista, claramente lo es, que habla mucho de los árabes, pero él tiene genes árabes... se le ve en la cara", dijo tras pedirle que dijera algo bueno y algo malo de él y para atacar sus ideas contra los migrantes.

"Además, con la barba que lleva, pues... no sé, vamos", añadió Sánchez. Fue entonces cuando Carrillo propone que el líder de la ultraderecha en España se vista de rey mago para una de las cabalgatas de estas Navidades.

La respuesta de Sánchez evolucionó de un primer: "¿Pero qué me dices?", a asegurar lo siguiente: "Bueno pues si le ponemos betún y se pone negro, pues igual".

Lo mismo se le pidió con Ada Colau o Alberto Núñez Feijóo. No supo decir nada bueno del candidato del PP y se limitó a hablar de sus raíces. "Malo casi todo" y bueno que "viene de una tierra, Galicia, que está muy bien".

Para Colau, de Frente Amplio, sí ha tenido buenas palabras. Pedro Sánchez la define como "una mujer comprometida y activista".

El actual presidente del Gobierno comenzó esta entrevista, que se desarrolló en un tono mucho más relajado que las habituales en campaña, asegurando que se siente "animado". Es más, este fue su principal mensaje: "Creo que vamos a ganar las elecciones".

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