El duro relato de una vecina de San Javier afectada por la DANA: "Ha pasado varias veces y no dan una solución"
Carmen ha atendido a Más Vale Tarde mientras achicaba el agua que se había colado en su casa. "Los animales estaban todos sequitos y ahora nadan en agua", cuenta. En San Javier se han registrado 70 litros por metro cuadrado.
San Javier es una de las localidades que más está sufriendo la DANA Alice. Que más está notando las fuertes lluvias que tienen en aviso rojo a la Región de Murcia. En total, se han registrado 70 litros por metro cuadrado y las calles están completamente cubiertas por el agua. Sus vecinos luchan como pueden contra unas inundaciones que han convertido varias zonas en cascadas.
Que ha entrado incluso en sus casas y que ha provocado que tengan que tomar medidas ante lo que está sucediendo. Es el caso de Carmen, que pide "una solución" a las autoridades ante el riesgo que supone vivir en una zona inundable.
"He tenido que abrir la puerta para que saliera el agua. Si no se me mete en la casa", le cuenta a Javier Bastida en Más Vale Tarde.
Porque ya se conoce está situación: "Ya me ha pasado varias veces, pero no dan una solución. Hacen obras, pero siempre pasa por mi casa todo el agua".
Todo, de repente: "Esto ha empezado hace una hora, más o menos. Viene el agua de ahí arriba. Los animales estaban todos sequitos y ahora están nadando en agua. En dos minutos se forma una laguna que es una ruina".
En ese sentido, ha hablado de las inundaciones de hace varios años en el lugar: "Llamé para hacer una nueva pared, pero no iban a quitar los árboles. Todo el agua viene para mi casa".
