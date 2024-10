Los presentadores de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, conectaban con laSexta Noticias como es habitual cuando finaliza el programa y arrancan los informativos que presentan Rodrigo Blázquez y Cristina Saavedra. Lo hacían a las ocho en punto como también es habitual, pero una confusión ha hecho que Blázquez se asustase.

"Son las ocho y 33 minutos", decía López que inmediatamente ha corregido que eran "las ocho en punto y 39 segundos, quiero decir". Acto seguido ha salido al paso Pardo quien ha quitado hierro al asunto: "Da igual, da paso a Rodrigo", ha dicho al tiempo que saludaba al compañero de informativos.

La rapidez, tanto de López como de Pardo, no ha evitado que el rostro de Blázquez mostrase sorpresa. Con la mano en el pecho y el rostro todavía algo descompuesta se ha dirigido a los presentadores de Más Vale Tarde: "Me ha dado un vuelco al corazón. Ocho y 33 minutos". "Ocho y un minuto, no sé siquiera", ha confirmado la hora ante este lapsus temporal que ha protagonizado un divertido momento para despedir el programa de entretenimiento e introducir el informativo.