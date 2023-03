Neymar ha perdido un millón de euros jugando al póker online, una millonaria cantidad que, lejos de preocupar al futbolista, le ha provocado un ataque de risa. Una reacción ante la que Cristina Pardo se indigna en Más Vale Tarde: "No entiendo por qué la gente se graba haciendo estas cosas", asevera la presentadora, que considera el vídeo "humillante" y "denigrante".

"Has perdido un millón de euros, a ti te ha entrado un ataque de risa, pues fenomenal, chico, es que no nos importa", asevera Pardo, mientras Beatriz de Vicente se muestra visiblemente enfadada ante la "banalidad" con que el jugador se ríe y pone de relieve que esto ocurre mientras hay "gente que lo pasa mal y no tiene dinero".

