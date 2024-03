Estos días se ha conocido un caso espeluznante: un hombre contrató a un asesino a sueldo para terminar con la vida de su asistenta que presenció la infidelidad de su esposa. Más Vale Tarde ha querido investigar cómo de fácil es contratar a un sicario y, para ello, ha accedido a los anuncios de sicarios en internet. Ahí, se oferta de todo: palizas por encargo, asesinatos por encargo y cianuro.

Es bastante fácil acceder a servicios de sicarios a través de internet, pero los expertos advierten de que hay que tener cuidado porque te pueden estafar. En redes sociales como Telegram, existen grupos que aseguran ser "asesinos a sueldo". "Profesionales a su servicio, limpieza social y ajustes de cuentas. No deje que sus enemigos se le adelanten. Absoluta reserva y eficacia total, operamos en toda la Unión Europea y Latino América" , se anuncian.

Incluso algunos tienen hasta una página web, donde te explican cómo contratar un "sicario o un asesino a sueldo", y ofrecen "palizas por encargo", "asesinatos por encargos", "golpizas", secuestros, robos, incendios provocados o venta de venenos.

Vicente Planas, criminólogo y Policía Local, explica a Más Vale Tarde que estos anuncios "no son nada fiables" y muchos de ellos "son estafas para conseguir el dinero". "Claro, porque luego no vas a denunciar estos hechos", señala, y añade que los sicarios no suelen publicitarse en las redes.