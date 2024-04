Daniel Sancho se declaró no culpable de asesinato con premeditación de Edwin Arrieta y culpable de haberse desecho de su cuerpo durante el juicio que se celebra Tailandia sobre el crimen. Beatriz de Vicente, presente en las primeras sesiones, ha contado en exclusiva en Más Vale Tarde cómo han transcurrido esos días.

En un momento del juicio, Sancho pide prestar declaración, alegando que no pudo hacer daño a Arrieta al no haberle matado, reconociendo que estaba en "un estado de conciencia alterado". "El ambiente se ha tensado bastante en la sala", agrega.

De Vicente cuenta dos elementos clave de los que se ha hablado durante el juicio, como son la moto alquilada por Sancho y el cuchillo encontrado dentro de su mochila, el cual se ha demostrado que no era de su bungalow, sino de otro.

Por último, la abogada muestra su perplejidad ante un hecho por el que no da crédito, como reconoce a José Luis Torá. En mitad del juicio, los abogados de la defensa se quedaron dormidos, lo que, sumado a la mala traducción que se estaba dando, hizo que Sancho "suplicase" y dijese: "Por favor, no me entero".