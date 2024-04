Beatriz de Vicente ha presenciado las primeras jornadas del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, unas jornadas en las que se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que el español se esté defendiendo solo con la ayuda de un "padre desesperado", en alusión a Daniel Sancho.

En exclusiva en Más Vale Tarde, la abogada ha visto a un Sancho "atento y correcto" que ha mantenido contacto "físico y visual" con su padre. En el juicio, Sancho se declaró no culpable de asesinato con premeditación y de deshacerse de su pasaporte, así como culpable de deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta.

La abogada también comenta su sorpresa con la traducción que se estaba dando durante la sesión, algo que le pareció "terrible", algo que compartía Sancho, que llegó a decir: "Joder, la tía no traduce, esto no es justo". "Le veo su desesperación con el intérprete", añade De Vicente.

Asimismo, De Vicente traslada la literalidad de las palabras de Sancho durante el juicio: "Me declaro inocente porque estaba en un estado de conciencia alterado; el delito dice que es haciendo daño a la persona, pero como no lo maté no le podía hacer daño". En esta declaración, Sancho habla "tranquilo y seguro", según la abogada.

En un momento del juicio, Sancho quiere hablar, desplazándose con sus cadenas para hacer una pregunta a la mujer que le alquiló la moto, intentando apuntalar la idea de que no actuó con premeditación. De Vicente también habla del momento en el que el abogado de Sancho se durmió.