David Alandete cuenta cómo ha sentado en la Casa Blanca que Trump no haya ganado el Nobel: "No ha querido hablar con la prensa"

El periodista cuenta que, cuando el presidente de EEUU no habla con la prensa significa que "tiene un mal día". Desde la Casa Blanca, defiende que este año el galardón "ha premiado este año la política antes que la paz".

¿Cómo ha sentado en la Casa Blanca que Donald Trump no haya ganado el premio Nobel de la Paz? Más Vale Tarde conecta con el periodista David Alandete, corresponsal en EEUU para ABC y la COPE. El periodista cuenta que el presidente de EEUU quería realmente este premio.

El periodista explica que el presidente llego a hablar con Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la OTAN, para interesarse sobre qué debía hacer para poder optar al premio. Alandete indica que han podido ver al presidente hace unos momentos y que este no ha querido pararse a hablar con la prensa.

"Cuando no habla con la prensa es porque tiene mal día", añade el corresponsal. Alandete expone que solo disponen de los mensajes de los asesores de comunicación del presidente, que afirman que el Nobel "ha premiado este año la política antes que la paz".

Otra noticia que ha sorprendido está relacionada con Melania Trump, primera dama de EEUU. Melania ha anunciado un preacuerdo para regresar niños ucranianos a su casa. "Ha comparecido en un escenario presidencial bajo el sello presidencial", destaca el periodista, "y ha anunciado que mantiene un contacto directo con Vladímir Putin".

"Esto es completamente insólito", añade el corresponsal. Después, ha anunciado que ha logrado la liberación de ocho niños en las pasadas 24 horas. "El anuncio lo ha hecho después de que el presidente se fuera de la Casa Blanca, por tanto, Trump quería que todo el protagonismo fuera para Melania", reflexiona.

Melania ha afirmado, además, que "espera que esta comunicación bilateral que tiene con Putin sea un cimiento para la paz". "¿Está enfadado Trump porque no le han dado el Nobel? Ya os puedo decir que si pone fin al conflicto de Ucrania y Rusia, y que, además, Melania está implicada, el año que viene la presión sobre los que conceden el premio va a ser completamente insostenible", concluye el corresponsal.

