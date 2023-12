Isabel Preysler habló en 'El Hormiguero' de los hombres que han formado parte de su vida, y Pablo Motos le preguntó si con la edad, duelen menos las rupturas. "Claro, duelen menos. Con los años, todo duele menos. La última ruptura no me dolió nada", respondió la socialité.

"No me parece un detalle bonito", ha comentado Iñaki López tras ver las imágenes, a lo que ha añadido: "Si no te llevabas bien con tu ex, ponerle a caldo delante de millones de espectadores no es elegante". Por su parte, Cristina Pardo ha señalado que fue ella quien dejó al escritor, y ha contado que Preysler dijo que las tres cosas que busca en un hombre, por este orden, son "inteligencia, sentido del humor y ternura". "Me pareció interesante", ha expresado la presentadora de Más Vale Tarde.