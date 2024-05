El chef Daniel Sancho se encuentra actualmente en la prisión de Koh Samui, una cárcel "considerada bastante amable para los parámetros tailandeses", tal y como la describió el periodista Adrián Foncillas en laSexta Xplica.

No obstante, cuando haya sentencia definitiva sobre la muerte de Edwin Arrieta, el joven podría ser trasladado a otro centro.

El hijo del actor Rodolfo Sancho podría acabar cumpliendo condena en la cárcel conocida como la 'Bangkok Hilton'. Se trata de la cuarta prisión más peligrosa de todo el mundo.

Javier Casado, director de la Fundación '+34', contó en laSexta Xplica que en estas instalaciones "solo hay personas muy peligrosas con condenas por delitos mayores". Además, explicó que se trata de un recinto masificado: "Está preparada para albergar a 3.000 personas, y hay 8.000, todas ellas condenadas por delitos de sangre".

Un antiguo preso, Reece Harle, recordó durante una entrevista para 'National Geographic' cómo fue pasar por allí: "Recuerdo mirar y ver a dos presos tailandeses en frente de un guarda que sujetaba un palo y al minuto les golpeó en las puntas de los dedos (...) esa noche dormí en un suelo duro y frío con una botella de agua como almohada".

En esta cárcel cumple pena actualmente el español Artur Segarra, ciudadano español condenado por los mismos delitos de los que se acusa a Daniel Sancho.

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente destaca que las posibilidades que tiene Daniel Sancho de acabar en la prisión conocida como la 'Bangkok Hilton' dependen de "cómo se resuelva la sentencia" y añade: "Hay algo por lo que no estoy especialmente optimista: durante su declaración y la de los forenses, queda claro que cuando cae Edwin Arrieta hasta que muere pasan cinco minutos. El fiscal pregunta por qué no auxilio a la víctima. Él dice que entró en 'shock' para socorrerle, pero no para distribuir 17 piezas de su cuerpo por la isla, ni para hacer una serie de movimientos de encubrimiento".