Dani, vecino de Ubrique, tras la caída de una roca por la borrasca Leonardo: "Sonó un ruido muy fuerte, no sabía lo que era"

Dani Lamela es vecino de la zona en la que ha caído una roca de grandes dimensiones. Esta ha impactado en una casa y, además, ha destrozado tres vehículos. Por fortuna, el propietario de ese domicilio no ha sufrido heridas de gravedad.

Andalucía se encuentra en riesgo extremo debido a la borrasca Leonardo, "especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga", señala Cristina Pardo. Joanna Ivars señala que Ubrique, en Cádiz, por ejemplo, una gran piedra se ha desprendido afectando a tres vehículos y ha provocado, además, un herido, que ha tenido que ser rescatado.

Rosa García conecta con Más Vale Tarde desde Ubrique junto a esa piedra de grandes dimensiones. La reportera esta junto a Dani Lamela, un vecino de la zona que, además, fue testigo del estruendo causado por la roca.

"Sonó un ruido muy fuerte y, en principio, no sabía lo que era", señala Dani, "hasta que ya escuchamos a una vecina pedir ayuda". Dani explica que varios vecinos salieron para prestar su ayuda a esa vecina y entre todos comenzaron a buscar si había alguien.

Después, como indica, llegaron la policía y los bomberos. "Fuimos buscando puntales porque ya se vio que estaba el dueño de la vivienda dentro", explica. Este vecino ha tenido la fortuna no sufrir heridas de gravedad ya que, como indica Dani, "la viga de hierro del tejado se ha doblado y él ha quedado en el lado más alto". "Ha sido un milagro, ha nacido de nuevo", añade.

La roca, además, ha caído sobre tres vehículos que han quedado destrozados. Rosa señala que la roca, además, ha dejado dos socavones en la carretera debido a los rebotes que ha dado hasta que se ha parado.

