"¿No habíamos quedado aquí para pillar sitio?", le ha preguntado Dani Mateo a Cristina Pardo nada más arrancar la conexión con el presentador en la Puerta del Sol. "A lo mejor soy más responsable que mi compañera de Campanadas. Hay que pillar sitio", ha bromeado Mateo.

En lo referente a cómo cree que irá vestido en las Campanadas, el presentador ha dicho que todavía no lo sabe, pero que se va a llevar la máquina de afeitar por si le toca Freddie Mercury. "Como prometí que si tocaba Fredy Mercury me quitaba la barba y me dejaba su bigote, me voy a traer la máquina de afeitar", ha indicado.

Así, el presentador de Zapeando ha dicho que será a su llegada este sábado a la Puerta del Sol cuando descubrirá si le toca el traje "de gorila o el de Freddie Mercury". "El de James Bond yo creo que no va a ser porque la gente es muy mala y yo con ese traje estoy muy guapo. Me parece que van a optar por lo otro", ha opinado.