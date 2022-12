Más Vale Tarde se hace eco del vídeo viral en el que se muestra una peculiar pedida de mano que tiene lugar en medio de un Mercadona y con una tuna como invitado estrella. "A juzgar por los colores corporativos que llevan creo que son parte del personal del establecimiento, no me atrevería a decirlo al 100%", comenta María Lamela, mientras Iñaki López va un paso más allá: "Me ha parecido ver que la tuna salía del departamento de congelados", bromea.

Por su parte, Loreto Ochando asegura que "a mi me piden matrimonio con la tuna y tengo que llamar a Bea porque hay un levantamiento de cadáver". Las opiniones de la mesa sobre esta proposición, en el vídeo sobre estas líneas donde uno de los colaboradores también desvela su pasado como tuno.