Excentricidades
La curiosa duda de Benjamín Prado: "¿Se ha comprobado que Donald Trump y Kim Jong-un no son la misma persona?"
El presidente de Estados Unidos ha manifestado su intención de construir en Miami, Florida, un edificio en el que incluiría, entre otras cosas, una réplica del avión presidencial o una estatua dorada de sí mismo.
La administración Trump ha destacado por sus polémicas excentricidades. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ha compartido recientemente en sus redes sociales su último proyecto: un rascacielos que quiere construir en Miami, en Florida, en el que incluye una réplica del Air Force One.
"También, según informan algunos medios como 'CNN', quiere construir estatuas de sí mismo o una réplica del paseo de la fama", añade Christian Calcerrada. Cristina Pardo indica que esta estatua es una especie de réplica de la Estatua de la Libertad de oro.
Esa figura gigante de Trump presidiría un auditorio. "Ha levantado una gran polémica porque el gobernador de California ha puesto en redes sociales que la estatua de Donald Trump le recuerda a otras como la de Mao Zedong o de Kim Il-sung", explica Calcerrada.
Gavin Newsom señala que una estatua así no es nada novedoso y que, además, tampoco es bueno para Estados Unidos. "¿Se ha comprobado que Donald Trump y Kim Jong-un no son la misma persona?", pregunta, irónico, Benjamín Prado. "Se intercambiaron cuando se cruzaron en el Paralelo 38", responde Pedro Rodríguez.
