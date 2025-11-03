Cristina Pardo, a Vilaplana: "Si estás comiendo con un político que se levanta a atender llamadas, como mínimo le preguntas: ¿Todo bien?"

Cristina Pardo reacciona en este vídeo a las revelaciones de Maribel Vilaplana en su declaración ante la jueza de Catarroja, donde asegura que no preguntó a Mazón por las llamadas que recibía para mantener la discreción.

Hoy Maribel Vilaplana comparecía ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. Entre sollozos, la periodista hablaba de la presión que siente por todo lo ocurrido y que todavía no entiende la tranquilidad de Carlos Mazón durante toda la comida.

Vilaplana también asegura que la madrugada del día de la DANA volvió a hablar con Mazón en una llamada telefónica en la que le pidió que su nombre no trascendiera. También que Mazón se cambió el jersey delante de ella y que no tiene el ticket del parking al que le acompañó el expresident en un paseo donde, según ella, no se notaba que tuviera prisa y hasta hablan de fútbol.

La periodista también ha afirmado que durante la comida en El Ventorro Mazón estuvo perfectamente conectado y que en varias ocasiones se levantó para atender llamadas, hasta el punto de que ella se puso a preparar una clase. Sin embargo, sostiene que nunca le preguntó por ello para mantener la discreción.

Una situación que llama la atención de Cristina Pardo, que desde su experiencia en algunas comidas con político, apunta que "si tu estás comiendo con un político que se levanta continuamente a atender llamadas de teléfono, cuando vuelve como mínimo le preguntas: ¿Todo bien?".

"A lo mejor no te da detalles", prosigue la presentadora, que considera que eso "sería lo natural, lo otro es raro".

