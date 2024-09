Carlos Maldonado trae hoy a Más Vale Tarde, con la ayuda de Pablo Ojeda, su particular receta del magro con tomate. Un auténtico 'platazo' al que en la última fase del cocinado añade un ingrediente inesperado: "Como lo he visto muy saludable...", adelanta el chef con estrella Michelin ante el nutricionista, que hace gestos de negación, y la alegría de Iñaki López.

"El magro se come con patatas fritas", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas Maldonado, mientras Cristina Pardo le pregunta si puede comerse con otro tipo de guarnición: "Si, pero preferiblemente con patatas fritas", responde el chef, que explica que se pueden añadir al plato como guarnición, o directamente cocinarlas con el guiso, como hace en este caso.

"Yo voy a pedir por contrato que no me dejen comer, porque no sé para qué hago dieta", comenta la presentadora, mientras que Ojeda se une y desaprueba las patatas fritas: "Si por lo menos estuviera cocida o en la air fryer...", apunta.