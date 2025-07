El alcalde de Torre-Pacheco, sobre la cacería racista: "Esto es un mal sueño. Estoy deseando que pase"

Continúa la tensión en Torre-Pacheco, Murcia, tras varios días de altercados por las "cacerías" contra la población migrante. Son ya tres días de disturbios entre magrebíes residentes en el barrio de San Antonio de Torre Pacheco y vecinos, así como grupos de ultraderecha, que hacen que los vecinos vivan con temor cada noche.

"Esto es un mal sueño. Estoy deseando que pase", ha comentado el alcalde de Torre-Pacheco, Pedro Ángel Roca, en Más Vale Tarde. Así, el alcalde ha reconocido que él vive con preocupación, al igual que el resto de vecinos. "A partir de las 20:00 de la tarde piensas "a ver qué pasa hoy"", ha comentado.

Roca ha asegurado que "se lleva conviviendo más de 30 años", pero ha querido recalcar que llevan "unos años de una escala de delincuencia en las calles de nuestro municipio que tienen en tensión al pueblo a todos los ciudadanos".

"Hay una delincuencia juvenil que está ligada al crecimiento de la población y mucha de esta viene de los migrantes. Con el trabajo que da el campo han venido migrantes a trabajar. Esto lleva a un incremento de población, y hay una delincuencia juvenil en las calles, y es lo que estamos demandando desde hace años", ha indicado el alcalde.

Aun así, ha querido hacer hincapié en que esta situación es extraordinaria y que los pachequeros no quieren "ni violencia ni delincuencia". Sobre las convocatorias de organizaciones ultras para llevar a cabo "cacerías" contra migrantes, Roca ha pedido que "no vengan". "Que vengan los cuerpos de seguridad, que los demás no vengan. Queremos la solución de la delincuencia, no queremos violencia", ha añadido.

Además, al ser preguntado por cómo valora la gestión del ministerio de Interior, ha dicho que desde el primer momento "han estado preocupados y ocupados". Así, ha alabado el trabajo de la delegada de Gobierno y el presidente de Murcia, con quienes ha reconcoido mantener una "buena relación". "Estamos en contacto para ver cómo atajar esto", ha añadido.