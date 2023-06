El programa 'Sábado con Andrés' tuvo un momento surrealista en el que su presentador, Andrés Hurtado, despidió al productor del mismo por una errata en el guion de Miss Perú. Esa errata es comentada en el plató de Más Vale Tarde, donde no se da crédito a lo ocurrido.

"Menos mal que el señor no quería quedar mal, porque ha quedado mal doblemente, por ser tan lento de no corregir sobre la marcha y por cómo trata al otro. Este señor es un esperpento", ha sentenciado Cristina Pardo, que no da crédito ante estas imágenes.

Por su parte, Iñaki López tira de ironía al hablar del "cardado de algodón de azúcar" que tiene Hurtado. "Me gusta que le despida y se lleve la escaleta de recuerdo. Los sábados con Andrés Hurtado y los domingos a la cola del paro", bromea.