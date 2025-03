Cristina Pardo, sobre los vecinos que han denunciado a Djokovic por la reforma de su mansión en Marbella: "Son más de Rafa Nadal"

Novak Djokovic ha sido multado por segunda vez por la reforma que ha hecho de su mansión en Marbella. La denuncia, presentada por sus vecinos, le ha costado al tenista serbio 10.000 euros y dos requerimientos para legalizar la reforma que ha realizado.

"Si nos amparamos en la ley de impulso de sostenibilidad de Andalucía, la edificabilidad ha tocado las líneas que no debían tocarse y no es legalizable. Tendrían que derruir la parte que han construido (el aparcamiento del sótano y un pequeño porch). Yo hablaba con el concejal de urbanismo y me decía que todo lo que está haciendo es legalizable, solo que tenían que tener voluntad", ha explicado la periodista Amparo de la Gama en Más Vale Tarde.

Cuando la periodista ha apuntado que estas multas a Djokovic las ha recibido por una denuncia de sus vecinos, Cristina Pardo ha reaccionado a la noticia: "Se ve que los vecinos son más de Nadal".