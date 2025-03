Amparo de la Gama, sobre la multa a Djokovic por la reforma de su mansión en Marbella: "La denuncia la han hecho sus millonarios vecinos"

Novak Djokovic ha sido multado por segunda vez por la reforma que ha hecho de su mansión en Marbella. Una denuncia que ha sido detallada por la periodista Amparo de la Gama en Más Vale Tarde.

"Esta casa pertenecía a una familia árabe que la adquirió porque tenía una pista de tenis, pero a él no le gustaba nada. Yo hablé con los obreros y me dijeron 'vamos a hacer unas modificaciones, dar más luz a la casa, tirar paredes y quitar el estilo rococó' que no le gusta a Helena (mujer del tenista) y a Djokovic. Si nos amparamos en la ley de impulso de sostenibilidad de Andalucía, la edificabilidad ha tocado las líneas que no debían tocarse y no es legalizable", ha explicado.

Como explica la periodista, sí tendría solución la reforma que ha acometido en el aparcamiento del sótano y un pequeño porche: "Tendrían que derruir la parte que han construido. Yo hablaba con el concejal de urbanismo y me decía que todo lo que está haciendo es legalizable, solo que tenían que tener voluntad".

No obstante, la reforma ya le ha costado dos multas al tenista serbio en una denuncia hecha por la comunidad de vecinos del barrio: "Ya van dos multas, de 5.000 euros cada una, y dos requerimientos para que ponga todo esto legalizable. No pasaría nada si presentara ahora la licencia, pero es que no se ha presentado ningún papel. La denuncia la han hecho sus millonarios vecinos".