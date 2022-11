La sección 'Un país para viajárselo' del programa Más Vale Tarde ha visitado la Sierra de Cazorla, en Jaén, y se ha traído el alimento más emblemático de la zona: el aceite de oliva.

Por este motivo han invitado a la presentadora, Cristina Pardo, a realizar una cata del delicioso oro líquido en pleno plató.

"Madre mía, ¡cómo huele! A mí me huele a tomate", exclamaba Pardo, quien además advirtió antes de probarlo: "Es posible que me pique poco porque a mí me gusta mucho el picante".

"No me lo bebo porque si no, luego me escriben desde casa y me dicen que parece que no he comido, que no hago nada más que comer en plató...", ha bromedo la presentadora, que no dejaba de alabar las propiedades del aceite: "Mirad el color. No tengo palabras".