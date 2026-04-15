Cristina Pardo responde a Feijóo: "Que no te parezca bochornoso lo que pasó ayer y no lo puedas decir es muy triste"

En medio de las difíciles negociaciones con Vox, el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, ha preferido no comentar el bochornoso espectáculo de José María Sánchez en la tribuna del Congreso. La reacción de Cristina Pardo, en este vídeo.

El lamentable episodio protagonizado ayer por el diputado de Vox, José María Sánchez, ha provocado todo tipo de reacciones. Mientras su partido lo defiende y desde el PSOE y otros partidos de la izquierda se compara con Tejero el 23F, el PP ha preferido guardar silencio.

Así lo ha hecho Miguel Tellado, mientras que Alberto Núñez Feijóo prefería echar balones fuera y limitarse a criticar la regularización de migrantes del Gobierno. Todo ello, según Marina Valdés, en medio del "terreno pantanoso" de las negociaciones con Vox en varias comunidades autónomas.

"Que no te parezca bochornoso lo que pasó ayer y, sobre todo, que no lo puedas decir es muy triste", reacciona Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

El PP no firma la declaración institucional

Por otro lado, hoy estaba prevista una declaración institucional de rechazo a este tipo de comportamientos, que no ha sido firmada ni por Vox, ni por PP y UPN. Una oportunidad que "ya se ha perdido" según María Llapart.

La periodista de laSexta en el Congreso explica que el Partido Popular "no estaba de acuerdo con el texto" y ha exigido que en él se "asumiera que el diputado de ERC había insultado al de Vox" y que "se criticara a Francina Armengol" porque, según los populares, "está bloqueando iniciativas y tiene una doble vara de medir cuando está presidiendo el Congreso".

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