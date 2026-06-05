Declarado un incendio en la nave industrial de Honda en Santa Perpètua, Barcelona: los trabajadores han sido evacuados.

¿Qué ha pasado? Efectivos de 28 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan contra este fuego, que no ha ocasionado heridos y ha levantado una impresionante columna de humo visible desde poblaciones limítrofes.

Un incendio de gran magnitud ha afectado la nave de Honda en Santa Perpètua de la Mogoda, Barcelona, obligando al desalojo de todos los trabajadores. No se han reportado heridos, y 28 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan en su extinción. El fuego, visible desde localidades cercanas, comenzó antes de las 15:00 horas en el polígono industrial Torre del Rector, cerca de la AP-7. Como medida preventiva, también se evacuaron las naves colindantes. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos evitar la zona y cerrar puertas y ventanas si el humo llega a las áreas residenciales cercanas.

Un incendio de grandes dimensiones ha afectado este viernes a la nave que la compañía Honda tiene en Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), de la que se ha desalojado a todos los trabajadores. Este fuego no ha ocasionado heridos y en él trabajan los efectivos de 28 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

El incendio, que levanta una impresionante columna de humo visible desde poblaciones limítrofes, ha comenzado antes de las 15:00 horas en esta nave dedicada a la automoción situada en el polígono industrial Torre del Rector, muy cerca de la autopista AP-7, según han informado a EFE fuentes de los Bombers.

Como medida preventiva, los bomberos han desalojado también a los trabajadores de las naves colindantes a la de Honda. Las citadas fuentes han explicado que los bomberos trabajan en la extinción del fuego desde el exterior, ya que todo el interior está afectado por el fuego así como la cubierta del edificio.

Proteccion Civil pide a los ciudadanos no acercarse

Protección Civil de la Generalitat ha pedido a los ciudadanos no acercarse a la zona del incendio y, en caso de que llegue humo a los vecinos próximos a la polígono industrial, cerrar puertas y ventanas. Además, aconseja a la población cercana al fuego evitar actividades en el exterior.

A raíz de este incendio, el ayuntamiento de Santa Perpètua ha puesto en alerta su Documento Único de Protección Civil (DUPROCIM), que integra todos los planes de actuación y los riesgos en un solo documento, según informa Protección Civil de la Generalitat.

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