Cristina Pardo, sobre el "presuntamente" en los minutos de silencio por la violencia de género en Madrid: "No se entiende"

El presidente de la Asamblea de Madrid propone añadir la palabra "presuntamente" en los minutos de silencio por casos de violencia machista. La polémica ha dividido a partidos y expertos, que cuestionan la medida y sus implicaciones.

El presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha propuesto añadir la palabra "presuntamente" a los minutos de silencio en los casos de violencia machista.

Desde el Partido Popular, su portavoz García Pache defiende la decisión de Ossorio: "Los jueces son los que tienen que determinar qué delito se comete cuando un hombre asesina a una mujer, si es violencia de género o no lo es".

Por su parte, la oposición critica la propuesta, señalando que hay otros crímenes que no se cuestionan nunca, pero cuando se trata de violencia de género sí que lo hacen. "La derecha está intentando que retrocedamos 20 años", afirma Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid.

"A mí me parece impresionante", opina Cristina Pardo. "Vuelven a caer en lo mismo que le pasó a Almeida con el aborto: no necesitan el apoyo de Vox para nada. O lo hacen por convicción o no se entiende", añade la presentadora.

