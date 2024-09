Más Vale Tarde analiza todo lo que está aconteciendo alrededor de la muerte de Julián Muñoz, entre ellos sus problemas con la Justicia tras ser condenado por corrupción. "Los corruptos dicen 'hemos cumplido con la Justicia'. Has cumplido con la Justicia porque te han condenado y has estado en la cárcel, pero no te devuelven ni un puto duro", afirma Cristina Pardo.

En el vídeo sobre estas líneas, Beatriz de Vicente explica que precisamente en eso se basa la "teoría economicista": "La gente deslomándose toda su vida no llega a acumular 46 millones de euros".

"Pagas tu condena y o tú, o personas de tu entorno, disfrutan", afirma la abogada, que considera que en la mente del corrupto "entre beneficios y costes, me vale la pena". "Ni siquiera cuantificaría qué se puede comprar, es que ese dinero no era tuyo y lo acreditó la Justicia", apunta Cristina.