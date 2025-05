Cristina Pardo, sobre la crisis por las personas sin hogar en Barajas: "Dicen que pasan miedo, yo sí veo un problema de seguridad"

La situación en el aeropuerto de Madrid es, según denuncian los trabajadores, insostenible. En el aeropuerto de Barajas, cientos de personas sin hogar pernoctan allí desde hace meses, lo que ha provocado problemas de salubridad y seguridad.

El periodista Leo Álvarez informa que, desde Aena,, aseguran que "no hay ningún problema de chinches"."Dicen que no hay, puede haber algún insecto puntual, pero no hay chinches", explicó, basándose en el informe de una empresa especializada que fue contratada por Aena para fumigar determinadas zonas del aeropuerto.

En cuanto a la seguridad, el colaborador del programa Más Vale Tarde añade que, según los sindicatos, "no es un problema del área de Interior, puede ser del área de Transportes o Servicios Sociales, pero no hay un problema real de seguridad".

Sin embargo, esta versión contrasta con la de Cristina Pardo, quien señaló que "los trabajadores no lo ven así"."Dicen que pasan miedo, con lo cual un problema de seguridad sí que hay", afirmó la presentadora, subrayando la preocupación entre el personal.

Por su parte, Iñaki López apuntó que, para resolver esta situación, "sería necesaria la presencia de hasta cinco ministerios", entre los que mencionó Sanidad e Interior.