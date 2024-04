En pleno debate en Más Vale Tarde sobre la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar su continuidad como presidente del Gobierno, Cristina Pardo cuestiona a quienes recuerdan a Pablo Casado como una figura que "denunció la corrupción en su partido porque tenía deseos de limpieza".

"Pablo Casado lo hizo para ver si podía cargarse a Díaz Ayuso y quedarse sin contrapesos en el PP. No pensemos que las intenciones de Casado eran de 'san Pablo Casado'", defiende Pardo, que recuerda que el que fuera líder del PP "no dijo nada" cuando hubo casos de corrupción en el PP "contrastados, juzgados y condenados".

"No creo en la bondad en política, ni en Pablo Casado ni en nadie. Fue subordinado de Aguirre y no le pareció nada feo. No hay intenciones 'happy flower'. No se hace con esa intención, sino con la de hundir a quien te hace sombra", sentencia Pardo.