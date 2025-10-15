Esteban Urreiztieta considera que es problable que Koldo García "corra la misma suerte que Ábalos" y no ingrese en prisión

José Luis Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles en el Tribunal Supremo y el juez, por su parte, ha considerado mantener su libertad.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha indicado que existe "un creciente riesgo de fuga" y, además, ha manifestado su "estupor" por el hecho de que Ábalos mantenga su acta de Diputado. Esteban Urreiztieta, subdirector del diario 'El Mundo', expone que esas reflexiones del juez son "el elemento más llamativo".

El periodista expone que el abogado que tenía Ábalos, hasta hace pocas horas, le aconsejó también dejar su acta. "Desde mi punto de vista le marca esa senda de que deje el acta de Diputado, que está por ver que eso sea una atribución propia de un juez del Supremo, y, en segundo lugar, dice que los indicios contra él son muy robustos y da la impresión de que si la fiscalía le llega a haber pedido el ingreso en prisión lo hubiera acordado sin pensárselo".

Iñaki López indica el magistrado ha dejado claro que "Ábalos no sacaba nunca dinero de sus cuentas corrientes y, sin embargo, sí que hacía ingresos y gastaba a espuertas". "Lo da, efectivamente, como algo casi perfectamente acreditado", añade Urreiztieta.

Ábalos, como indica el periodista, hace solo unos días presentaba, a través de su ya ex abogado, "un escrito durísimo contra el Tribunal Supremo". En el mismo califica al alto tribunal como "un tribunal de la inquisición". El exministro también era muy duro con la UCO afirmando que es un organismo "que se inventa casas donde no las hay". "La gota que ha colmado el vaso ha sido la disputa con el abogado, donde hay reproches mutuos", añade el periodista.

Sobre la posibilidad de que Koldo García corra la misma suerte que Ábalos, Urreiztieta indica que "es probable". "Si la fiscalía no pide prisión, va a ser prácticamente imposible que el juez la acuerde", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.