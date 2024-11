Cristina Pardo, sobre Aldama: "Las menciones que hizo sobre personas a las que no les atribuye ningún delito parece un 'ola, k ase'"

La presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo ha analizado la declaración de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo, ante el juez. Concretamente, Pardo se ha querido centrar en aquellas menciones a personas a las que no atribuye ningún delito, las cuales ha interpretado como "parecería un 'hola, ¿qué tal?', 'ola k ase'". "Porque si no para qué vas a nombrar a gente a las que no atribuyes ningún delito", ha añadido.

El periodista Antonio Maestre ha querido arrojar algo de luz sobre esta cuestión y ha asegurado que "hay personas que, una vez que las nombras, ya vas a tener la visibilidad mediática que buscas". Sin embargo, ha señalado que "lo que hay que hacer es centrarse en los hechos y Aldama tiene pocos".