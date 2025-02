Cristina Pardo, sobre la actividad de un centro ilegal de bótox: "La reutilización de jeringuillas es un auténtico escándalo"

Tras el reportaje de Jéssica de Francisco, en el que ha acompañado a un equipo de agentes de la Policía Nacional para desmantelar un falso centro de bótox, Beatriz de Vicente pregunta al inspector jefe Álvaro Romero sobre "cómo se manejan con una denuncia que parte de una investigación periodística".

El agente explica que cualquier denuncia "siempre es bien recibida, venga del canal que venga". "Nosotros ya estamos realizando labores de ciber patrullaje a este respecto sobre personas que venían de países del este que, durante un breve periodo de tiempo, hacían este tipo de actividad pseudomédica", añade el agente Romero.

Cristina Pardo, por su parte, quiere subrayar "la reutilización de las jeringuillas". "Me parece algo peligrosísimos y un auténtico escándalo", afirma, "pueden estar pasando enfermedades a la gente". Beatriz expone que "el cúmulo de delitos contra la salud pública son muchos, no solo las lesiones que puedes causar, la venta de fármacos que no está regularizados, la reutilización de jeringuillas... tienen un catálogo que es medio código penal".