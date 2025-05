Cristian Guerrero, testigo del atropello en Cornellá: "Vivimos caos, miedo, queríamos salir de allí"

En la tarde de ayer se vivieron momentos de pánico en la zona cercana al RCDE Stadium, en Cornellá, después de que una conductora arrollara a 17 personas. Cristian Guerrero fue testigo del atropello múltiple y, como cuenta al programa, desde la zona donde se situaba pudo ver todo el suceso.

"La conductora empezó a girar, varios aficionados le dijeron que no podía ir por ahí, pero hubo un primer acelerón", explica el joven. La gente, tras ese acelerón, "comenzó a pegarle en el coche para que parase pero, hizo caso omiso". Se desconocen los motivos de ese segundo acelerón hasta que terminó impactando contra una valla.

Iñaki López plantea que muchos aficionados golpearon el vehículo, le rompieron la luna trasera y que, aparentemente, intentaron entrar al interior del vehículo. Guerrero considera que la gente tuvo "una reacción normal" debido a que la gente intentaba pararla para evitar más atropellos. De nuevo, Cristian apunta a que se aviso a la conductora varias veces antes de comenzar a golpear su coche.

Cristian explica que, tras el atropello múltiple, se vivió un "caos absoluto" y un "descontrol total". "Los Mossos pusieron, bastante rápido, solución al tema", añade. "Creo que no lo hicieron de la manera más correcta porque entraron, simplemente, a pegar y no preguntaron a la gente", expone. "Sobre todo se vivió caos, miedo e intentamos salir de la zona para no vernos afectados", apunta el testigo.

Guerrero expone que es habitual que los aficionados pericos se reúnan en esa zona. "Suele estar lleno de la grada de animación", indica. Cristian opina que 30 minutos antes se debería cortar la circulación. "No se puede permitir el acceso a coches para que no pasen estas cosas", apunta.