Ahora

La nieve desata el caos en Madrid

Cristian Calcerrada muestra los estragos de 'Kristin' en Madrid: "Verán la nieve, lo que no van a sentir es el frío que hace"

Más Vale Tarde conecta con Cristina Calcerrada, que desde Colmenar Viejo muestra los estragos de la nieve y el frío. Su compañera Conchi Gil, sin embargo, le invita a subir hasta el puerto de Somosierra.

Más Vale Tarde conecta con Cristina Calcerrada, que desde Colmenar Viejo muestra los estragos de la nieve y el frío. Su compañera Conchi Gil, sin embargo, le invita a subir hasta el puerto de Somosierra.

La nevada que ha caído hoy sobre Madrid ha sorprendido a muchos conductores, que veían cómo la Guardia Civil incluso les tenía que ayudar a empujar sus vehículos tras quedarse atrapados y sin cadenas.

Más Vale Tarde conecta con Cristian Calcerrada, que desde Colmenar Viejo afirma a la audiencia que "podrán ver la nieve, lo que no van a sentir el frío que hace". De hecho, muestra los entre 3 y 4 centímetros de nieve que se han acumulado en la localidad madrileña.

"Cristian Calcerrada se queja de frío, no sé qué opinará de esto Conchi Gil", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde da paso a la reportera desde el puerto de Somosierra, que le recomienda a su compañero que "venga aquí a este punto más alto".

Allí, la nieve invade todo el municipio con un considerable grosor, mientras las estructuras de hielo se mantienen intactas en los tejados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"
  3. Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso
  4. Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días
  5. Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis
  6. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño