Cristian Calcerrada muestra los estragos de 'Kristin' en Madrid: "Verán la nieve, lo que no van a sentir es el frío que hace"

Más Vale Tarde conecta con Cristina Calcerrada, que desde Colmenar Viejo muestra los estragos de la nieve y el frío. Su compañera Conchi Gil, sin embargo, le invita a subir hasta el puerto de Somosierra.

La nevada que ha caído hoy sobre Madrid ha sorprendido a muchos conductores, que veían cómo la Guardia Civil incluso les tenía que ayudar a empujar sus vehículos tras quedarse atrapados y sin cadenas.

Más Vale Tarde conecta con Cristian Calcerrada, que desde Colmenar Viejo afirma a la audiencia que "podrán ver la nieve, lo que no van a sentir el frío que hace". De hecho, muestra los entre 3 y 4 centímetros de nieve que se han acumulado en la localidad madrileña.

"Cristian Calcerrada se queja de frío, no sé qué opinará de esto Conchi Gil", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde da paso a la reportera desde el puerto de Somosierra, que le recomienda a su compañero que "venga aquí a este punto más alto".

Allí, la nieve invade todo el municipio con un considerable grosor, mientras las estructuras de hielo se mantienen intactas en los tejados.

