Cristina Pardo, al ver a varias personas caminando por la nieve: "El mejor homenaje a Chiquito de la Calzada que podíamos hacer"

Cristina Pardo tira de humor al ver a varios transeúntes haciendo equilibrios para no resbalar y caerse en las calles de Madrid tras la nevada con la que ha amanecido la capital.

La nieve desataba esta mañana el caos por todo Madrid. Además del colapso en varias carreteras que ha provocado algunos accidentes y largos atascos, los transeúntes también tenían que extremar las precauciones para evitar un resbalón inoportuno.

Así lo muestra el reportaje de María Lamela que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde no son pocos los ciudadanos que se ven sorprendidos por el hielo y tienen que hacer equilibrios. De hecho, alguno de ellos señala que "ha sido complicado" caminar con la nieve.

Una chica reconoce que iba corriendo para cruzar "y me caí". Otros buscan la zona menos helada para caminar, mientras que otros caminan imitando a los pingüinos.

"Ha sido el mejor homenaje a Chiquito de la Calzada que podíamos hacer", comenta con humor Cristina Pardo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.