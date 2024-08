Agosto y septiembre son los meses en los que más robos se producen en viviendas. Con las vacaciones, las casas se quedan vacías y es el momento en el que los ladrones aprovechan para desvalijar los inmuebles, según informa la Policía. Es por ello que el inspector José María Benito ha hecho algunas recomendaciones sobre cómo actuar, para evitar estos sucesos.

En primer lugar, Benito ha remarcado que "siempre se avise al cuerpo policial del que tengamos el teléfono más cercano", puesto que "nunca sabes quién va a entrar en tu casa. Puede ser un ladrón que se asusta y huye de la casa, pero también puede ser una banda organizada a la que le importa muy poco tu vida".

"No decir que estamos de vacaciones, subir las fotos a posteriori a redes sociales; demostrar normalidad, no hace falta bajar las persianas hasta abajo para demostrar que no estamos ahí, las puedes dejar a media altura", ha aconsejado. Además, el inspector ha informado de la existencia de "temporizadores que pueden encender las luces durante media hora todas las noches, para demostrar que hay presencia".

Pero el inspector ha hecho especial hincapié en el papel de los vecinos: "Tienen mucha responsabilidad, tanto en cuanto, vean cualquier cosa en casa de un vecino que está de vacaciones. Tienen que informar inmediatamente". Otro de los consejos del policía, respecto a los vecinos, es: "Dejar la llave a alguien para que nos recoja el correo". "Se ha detenido a muchas personas por las llamadas de los vecinos", ha asegurado.

En cuanto a cómo podemos saber si nuestra casa está marcada, el inspector ha sido claro: "Fijándonos. Si nosotros al abrir la puerta vemos caer un papelito al suelo, tenemos que avisar inmediatamente a la policía porque es un piso señalado por los ladrones".

Por otra parte, el oficial de policía ha explicado cómo operan estas bandas: "Hay quien va colocando los testigos, otro que comprueba si se han movido o están alterados y luego está la banda que entra".