Ante la subida de los tipos de interés, la banca estudia la posibilidad de congelar las cuotas de las hipotecas para amortiguar el impacto para las familias. Una posibilidad que Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), analiza en Más Vale Tarde, donde sostiene que "las entidades financieras tienen que ofrecer una alternativa, porque ya hemos visto lo que pasó con la crisis financiera".

"Nadie quiere que las familias dejen de pagar la hipoteca, que los bancos se queden con casas y que al final la situación no sea buena ni para los bancos ni para las familias", insiste Suárez, que no obstante advierte sobre la forma en que se aplicaría la mencionada medida, que aún no se ha concretado: "Si resulta que esos intereses los voy a tener que pagar después, tenemos pan para hoy, hambre para mañana".

¿A quién beneficiaría la medida? Suárez incide en que la mayoría de las hipotecas formalizadas en los últimos años son a plazo fijo, por lo que habría que mirar hacia aquellas firmadas de 2015 para atrás, la mayoría a tipo variable. "Estamos hablando de un 75% de las hipotecas de nuestro país", señala la experta, que asimismo hace hincapié en cómo se pondrían los requisitos de la vulnerabilidad para saber a qué familias afectaría la congelación de cuotas. Puedes escuchar su análisis en el vídeo sobre estas líneas.