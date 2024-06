El CIS no da ni una. Las encuestas que publicaron de cara a las elecciones europeas del 9J no han acertado ni uno de los resultados de las nueve principales formaciones que se presentaron a los comicios del pasado domingo. De hecho, resulta que ha sido la menos fiable de todas las encuestas ocupando el puesto número 15.

La estimación que daba el CIS y la realidad ha estado muy alejada. En el caso de Sumar, Tezanos le dió entre el 5,7% y el 7,1% de los votos, siendo el resultado de un 4,65%. Además, la encuesta dabe como ganador al PSOE con un total de cinco puntos de ventaja en la primera encuesta con respecto al Partido Popular.

Para hacernos una idea, la estimación de voto del CIS en su última encuesta publicada en mayo de 2024 era la siguiente: PSOE (31,65%-33,2%), PP (28,3%-30,5%), Vox (9,9%-11%), Sumar (5,4%-7,1%), SALF (4,9%-5,7%), Repúblicas (3,7%-4,1%) y Podemos (3,6%-3,9%).

En ningún caso, la orquilla que planteaba el CIS no se asemeja en ningún de los partidos políticos con los resultados definitivos tras el escrutinio. Hay que recalcar que durante mucho tiempo Tezanos ha asegurado en varias ocasiones que esto no es una ciencia exacta y, por tanto, es normal que las estimaciones no hayan coincidido con los resultados finales.

En cuanto a los casos concretos de los partidos, el caso más llamativo ha sido el del PP que le daba en las estimaciones entre un 28,3%-30,5% y el resultado al final fue de 34,20%. En el caso del PSOE, la encuesta le daba entre un 31,65%-33,2% y tras el escrutinio solo consiguieron el 30,18% de los votos.