David Ruiz, experto en seguridad, sobre el robo del Louvre: "En España no dejaríamos que una grúa se acercase a un edificio de esta importancia"

Los asaltantes habrían accedido al interior del museo a través de una grúa situada en la fachada más próxima al río Sena sin que las autoridades lo detectasen.

Un robo de película. Es lo que se vivió este domingo en el parisino Museo del Louvre, donde se produjo el mayor robo de la historia de la pinacoteca. Los asaltantes quebraron la seguridad del museo más famoso del mundo para llevarse varias piezas de un valor incalculable.

Los atacantes accedieron al interior del museo a través de una grúa, algo que ha llamado la atención del experto en seguridad David Ruiz: "En España no dejaríamos que un camión con una grúa se acercase a un edificio de esta importancia". "Cuando lo vi pensé que era un chiste", añade al respecto.

Tras el robo, la policía francesa ha pedido colaboración a las autoridades españolas, puesto que se sospecha que al menos uno de los cuatro ladrones podría ser español. "Podría ser una banda integrada por personas de diferentes nacionalidades", añade Ruiz al respecto para concluir.

