Carmen Morodo, sobre los ataques entre el PP y Barcones: "El cruce de declaraciones de todos ellos me parece de vergüenza"

La periodista considera que este cruce de declaraciones tan desafortunado está provocando que, por ejemplo, muchas personas de las zonas afectadas por los incendios hayan empezado a desconfiar de la Guardia Civil.

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, sigue en el foco de las críticas del Partido Popular. Elías Bendodo se ha vuelto a referir a ella diciendo que si quiere estar en política debe aceptar las críticas. Barcones ha participado en 'Al Rojo Vivo' donde se ha defendido, afirmando que cada uno que se dedique a lo que sabe hacer.

El conflicto se iniciaba después que el popular calificara a la directora de Protección Civil de "pirómana" después de que esta afirmara que podía ser desalentador pensar que en las comunidades autónomas estaban pidiendo medios que son "imposibles". El popular ha manifestado que se siente "respaldado" por su partido tras sus duras palabras aunque, Miguel Tellado, en las últimas horas, comentaba que quizá se podría cambiar el término "pirómana" por "irresponsable".

Carmen Morodo considera que las palabras de Bendodo fueron desafortunadas. "El cruce de declaraciones de todos ellos me parece de vergüenza", afirma la periodista, "lo que se tengan que decir se lo podrían haber dicho en bajito y no intentando hacer partidismo".

"No pueden erosionar, de tal manera, las instituciones y generar una sensación de inestabilidad cuando no tiene nada que ver con eso", añade Morodo. La periodista manifiesta que ha escuchado testimonios de vecinos poniendo en cuestión el trabajo de la Guardia Civil y negándose a abandonar sus pueblos. "Eso es consecuencia de todo esto", reflexiona, "de este cruce de declaraciones".