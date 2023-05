El Congreso ha aprobado la figura del defensor del cliente financiero para que desaparezcan algunas comisiones y para que los bancos sean más trasparentes y den más información, especialmente a quienes son más vulnerables. En Más Vale Tarde, Carlos San Juan, portavoz de la campaña 'Soy mayor, no idiota', asegura que este "va a ser un avance muy positivo para que podamos reclamar sin tener que pagar un abogado o un procurador y sin recurrir a la justicia".

Aunque esta medida, advierte, "no corregirá el cierre de las sucursales", algo que hay que resolver y plantear un plan B. "Hay un 28% de los mayores en riesgo de exclusión social, y no se les puede amargar más la vida diciéndoles que tienen que hacerse con internet y un teléfono inteligente para no ir a los bancos. Es un abuso", ha denunciado.

Así, San Juan asegura que con la nueva normativa, estos abusos los estudiará una asociación independiente y "el banco será penalizado, ya tendrán mucho cuidado y se lo tomarán en serio".