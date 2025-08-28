Carlos Martínez, claro con el desplante de los brigadistas a Mañueco: "El desprecio se paga con desprecio"

El líder socialista en Castilla y León ha afirmado que la Junta "desprecia a los profesionales de la extinción de los incendios" y expresa que la respuesta de los brigadistas es "contundente en igual similitud a lo que sufren".

Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, ha estado en Más Vale Tarde en este inicio del curso político en el que Vox ha recriminado la falta de medios para luchar contra los incendios en España. Todo, a pesar de haber bloqueado hasta en dos ocasiones medidas que habrían favorecido a tal cosa.

Para el líder socialista en Castilla y León, la actitud de Vox no es "nada nuevo bajo el sol": "El cinismo de Vox y del PP, de la derecha o de la extrema derecha, es nuestro pan de cada día. Escucho, desde una situación que comparto, a nuestros vecinos con total indignación bajo este esperpento político de confrontación partidista. Es una cortina de humo para eludir las responsabilidades de las comunidades autónomas".

Luego, ha enumerado las tres causas "absolutamente innegables" para saber lo que está pasando. Una de ellas es el "cambio climático". Otra, "la despoblación consecuencia de falta de políticas públicas". "Si no hay sostenibilidad humana no hay sostenibilidad ambiental", afirma Martínez.

La tercera, una circunstancia política: "Una administración gobernada durante 40 años por la derecha que no ha sabido querer esta tierra que tenemos. Ante esa falta de reacción vemos excusa, bronca, distracción..."

"Hay que escalar a política de estado. Tenemos que entender todos el reto al que nos enfrentamos. Hay que bajar el suflé para buscar acuerdos reales. Castilla y León está sufriendo mucho y esto lleva a la indignación y a la desesperación, algo que produce desapego a las instituciones y a la democracia", cuenta.

"La respuesta a Mañueco es acorde a su desprecio"

Además, ha hablado del desplante de los brigadistas a Mañueco, presidente de Castilla y León: "El desprecio se paga con desprecio. Los técnicos están abrumados con lo que estamos viendo y la Junta de Castilla y León desprecia su trabajo y sus reivindicaciones desde un punto de vista laboral y profesional".

"Lo que tuvo Mañueco es una respuesta acorde al desprecio que hace con esta tierra y con los profesionales de la extinción de incendios. Lo que hicieron los brigadistas no es más que una respuesta contundente en igual similitud a lo que sufren", expresa para concluir.