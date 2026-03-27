Carlos Cué lo tiene claro: es "prácticamente imposible" que el Gobierno saque los PGE por "falta de apoyos"

Si bien el periodista de 'El País' reconoce que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, puede ser "muy genio, no va a tener margen para aprobarlos".

La que hasta este jueves era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado una ardua tarea a su sucesor al frente de la cartera, Arcadi España: sacar los Presupuestos Generales del Estado adelante. Precisamente, sobre esta cuestión le han preguntado los presentadores de Más Vale Tarde, Iñaki López y Cristina Pardo, al periodista del 'El País', Carlos Cué.

Sin atisbo de duda, Cué ha negado tajantemente que España pueda aprobar las cuentas: "Da igual el ministro que pongas porque en este momento no hay una mayoría para hacerlo". En este sentido, ha subrayado que la principal razón es que "Junts se opone". De hecho, ha recordado que "los presupuestos llevan horneados y listos nueve meses. Y si no los presenta el Gobierno, de momento, es por la guerra". Eso sí, no olvida señalar que "antes no había guerra y tampoco los presentaba".

En defintiva, es "porque no hay apoyos", ha dicho el periodista que también ha considerado "que en algún momento [el Gobierno] se va a ver obligado a presentarlos", ya que a sus ojos "es muy fuerte no tener unos presupuestos en toda la legislatura". Si bien subraya la gravedad de ello, asegura que "es constitucional", frente al no "presentar ni unos presupuestos en toda la legislatura" que "clarísimamente no es lo que dice la Constitución".

Además, Cué subraya que "políticamente es insostenible, con lo cual los presentarán y caerán". Por eso, ahora lo que "están viendo el mejor momento, pero creo que no tienen [apoyos], por mucho que este nuevo ministro, por muy genio que sea, no va a tener margen para aprobar presupuestos". "Parece prácticamente imposible", ha concluido el periodista.

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