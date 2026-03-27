Elizabeth Duval: "María Jesús Montero es una candidata mandada a morir"

La filósofa analiza la reconfiguración del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero hacia las elecciones andaluzas y cómo su proyección como posible relevo de Sánchez durante los cinco días de reflexión le pasó factura.

La escritora y filósofa Elizabeth Duval ha analizado en Al Rojo Vivo la reconfiguración del Gobierno tras el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y la designación de Arcadi España al frente de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, que abandona el Consejo de Ministros para concurrir a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

"Se ha comentado mucho desde ayer —o desde que se especulaba si iba a ser Cuerpo o Félix Bolaños— si era una buena o mala decisión, también por el momento en el que se produce, tras el rifirrafe por la reducción de jornada y las discrepancias entre Trabajo y Economía. Pero yo creo que esas tensiones son estructurales en esta legislatura: ya las vimos con Nadia Calviño y se repiten ahora con Cuerpo. De hecho, con Calviño fueron incluso más duras. En comparación, la interlocución con Cuerpo ha sido relativamente mejor".

Sobre el impacto en Sumar, Duval rebaja la intensidad del conflicto: "En relación con Sumar, creo que no ha quemado tanto. Era algo que, en cierto modo, ya se daba por hecho".

La filósofa introduce además una lectura política más amplia, vinculada al liderazgo dentro del PSOE y a los equilibrios internos del Gobierno: "Hay otro elemento importante aquí. Hace no tanto tuvimos los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, esa carta a la ciudadanía. Y en ese contexto vimos imágenes muy significativas en Ferraz, con María Jesús Montero mostrando un gran fervor. Eso, en cierto modo, le pasó factura, porque se proyectó como posible relevo en un momento en el que parecía que el sanchismo podía interrumpirse, algo que finalmente no ocurrió. Y eso también le ha pasado parcialmente a Bolaños".

Por último, Duval apunta a una lectura estratégica del movimiento: "Creo que también hay un mensaje en el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente y en el envío de María Jesús Montero a Andalucía, que como otros ministros candidatos, es una candidata enviada a morir".

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