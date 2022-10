El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que tras comprobar con los médicos que se encuentra bien de salud, volverá a ser el candidato a presidir la región por el Partido Regionalista de Cantabria. A sus casi 80 años, Revilla ha querido enarbolar "un canto" hacia las personas mayores que, como él, siguen en plenas facultades y desempeñando su trabajo.

"He recibido cantidad de llamadas de octogenarios, felicitándome. Quiero hacer un canto a los mayores, que parece que ya no servimos para nada. Hay casos y casos. Yo me encuentro bien, tenemos experiencia...", ha explicado en una entrevista en Más Vale Tarde. "Hay personas maravillosas que nos siguen contribuyendo y dándonos lecciones de vida", ha añadido.

Así, reconoce que lo cómodo sería "tirar la toalla". "Mi mujer y mis hijas me llenarían de besos, pero no dependo de mí ni de mis apetencias personales. Yo con 80 años estoy bien para hacer lo mismo que hago. De cabeza estoy muy bien y me encuentro bien", ha zanjado el político.