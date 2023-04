Covadonga Tomé, candidata de Podemos en Asturias, lleva casi 24 horas de encierro en su sede para que se mantenga la lista. La dirección de Podemos quiere cambiar su número cuatro porque, según dicen, está suspendido de afiliación y participación en órganos durante dos años.

Tomé ha señalado al respecto que su compañero de partido "está suspendido de participación en círculos y órganos internos", pero "en ningún caso está inhabilitado para presentarse a unas elecciones". Así, ha denunciado que "impedir que se presente a unas elecciones es vulnerar su derecho a participar en un sufragio pasivo".

"No tiene ningún tipo de inhabilitación concreta para presentarse a las elecciones, por lo que creemos que tenemos que seguir pidiendo que se respete la lista íntegra, tal y como ganó las primarias, porque es la lista que respaldó la candidatura con más del 60% de los votos", ha defendido la candidata de Podemos en Asturias.

Tomé: "Había una candidatura avalada desde Madrid, pero ganamos nosotros"

Covadonga Tomé ha explicado que lo que ha pasado es que ganaron "unas primarias en noviembre contra pronóstico, porque había una candidatura avalada desde Madrid, y no ganó, sino que ganó la candidatura alternativa". "Ganamos porque recogemos el espíritu del Podemos inicial, que apuesta por la participación y la democracia interna. Lo que entiendo que pasó es que no fue bien recibida nuestra victoria en las primarias porque no éramos la candidatura que se esperaba que ganase", ha expresado.

En este sentido, la candidata ha lamentado que "probablemente lo que hay es una tendencia al cierre" en la dirección de Podemos "ante las circunstancias actuales políticas, en un intento, quizás de defender el partido". "Para mí este intento no es lo más acertado, porque lo que hay que defender es la voluntad de la militancia y la democracia", ha manifestado Tomé, quien ha insistido en que "hay que respaldar a la candidatura completa que ganó las primarias". "Hoy volvemos a dormir aquí y estaremos encerrados hasta que haya algún cambio", ha concluido.