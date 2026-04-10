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Vuelve el invierno

Cambio radical en el tiempo para el fin de semana: en menos de 24 horas pasaremos de la primavera al invierno con frío polar

De cara al domingo se vivirán bajadas de entre 15 y 20 grados en algunas zonas de España. Nos vamos a tener que olvidar de las temperaturas de verano en la primavera, porque regresa el frío del invierno.

TIEMPO

El tiempo para este fin de semana nos depara un cambio radical. De hecho, vamos a pasar por casi todas las estaciones meteorológicas. Porque este viernes todavía hemos vivido con temperaturas de verano, pero el sábado llega una masa de aire frío polar que nos dejará un gran bajón en el termómetro, lluvias e, incluso, otra vez nevadas en zonas de montaña.

Hasta se prevé que las cotas de nieve bajen hasta los 800 o 900 metros. Y, pese a ello, el fin de semana ha empezado con calor, tanto que se puede hablar de verano en prácticamente en todo el país. Porque en Bilbao han llegado a los 29 grados este viernes y en Navarra los 31 grados. En Ourense han podido pasear a unos altísimos 32 grados.

Vuelve el invierno

Sin embargo, el viernes ya comenzó el contraste en el tiempo. Por ejemplo, en Extremadura se han producido tormentas, también en Andalucía y en algunas zonas de Castilla-La Mancha.

Y hasta aquí el calor. Nos vamos a tener que olvidar de las temperaturas de verano en la primavera, porque regresa el frío del invierno. Vamos a volver a hablar de temperaturas muy bajas, que van a bajar en algunas zonas entre 15 o 20 grados.

Bajan mucho las temperaturas, sobre todo en el centro, en la mitad norte y después en el Mediterráneo.

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